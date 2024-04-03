Жители Химок собрали 300 килограммов игрушек и книг для детей в больницах и хосписах

«Отвезли в пункт сбора развивающие игры, паззлы, краски, карандаши и фломастеры. Все это передадут детям, которые находятся на лечении в больницах. От всей души благодарю всех, кто принял участие» - сказала депутат Химок, заведующая детским садом «Калинка» Юлия Мамай.

Проект «Коробка храбрости» направлен поддержку детей, которые проходят длительное лечение в больницах и хосписах России. Сбор подарков проводится бессрочно. Принимают их на базе общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом 19. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

Депутат Надежда Смирнова отметила, что такие мероприятия проходят в Химках на регулярной основе. При поддержке главы Дмитрия Волошина в городе активно развивается волонтерское движение. Добровольцы помогают пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, приютам для бездомных животных.

Семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.