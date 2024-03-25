Жители Химок сдали кровь для пострадавших в Crocus City Hall

«23 марта сдать кровь пришли более 100 доноров, из них мы приняли 80 человек. Желающих очень много, поэтому мы ведем запись по телефону и электронной почте. Все компоненты крови перерабатываются и выдаются в лечебную сеть больниц», - прокомментировала заведующая отделением переливания крови Химкинской больницы Гузель Стрельникова.

Пункт работает два раза в неделю, в понедельник и среду. Обычно, каждую неделю сюда обращаются 40-50 человек.

Станция переливания крови в Химках находится по адресу: улица Чкалова, 2/21. Отделение работает с 9:00 до 11:00. Стать донором может любой совершеннолетний гражданин. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

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