Жители Химок прочитали в библиотеках около 140 тысяч книг весной

Чаще всего читатели берут литературу в Центральной детской библиотеке: почти 28 тысяч книг с начала весны. Чтение пользуется особой популярностью среди детей дошкольного возраста, подростков и пожилых людей.

«Особенно приятно осознавать, что местная молодежь интересуется чтением и черпает для себя полезную информацию из книг. Надеюсь, эта тенденция с каждым годом будет развиваться все сильнее, и нас будет окружать множество читающих людей!» - отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».