Жители Химок примут участие в международной акции «Диктант Победы»

В преддверии акции по всей стране, включая Химки, будут организованы различные патриотические события. Среди них - автопробеги, фотовыставки и конкурсы школьных музеев, направленные на сохранение исторической памяти.

«Подобные инициативы способствуют укреплению связей между поколениями и формированию уважения к историческому наследию нашей страны», - подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Принять участие в акции может каждый желающий. Она пройдет на множестве площадок по всей России, а также за ее пределами, в том числе в онлайн-формате через официальный сайт.