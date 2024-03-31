31 марта 2024, 12:23

Жители Химок почтили память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости

Жители городского округа Химки почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». На девятый день с момента страшной трагедии в сквере имении Марии Рубцовой организовали стихийный мемориал, куда пришли люди, чтобы возложить цветы и зажечь «свечи памяти».

Глава городского округа Дмитрий Волошин подчеркнул, что сотни местных жителей пришли к стихийному мемориалу, чтобы почтить память погибших и выразить слова соболезнования.

«Чудовищный теракт унес 144 жизни. Эта боль навсегда останется в наших сердцах», - добавил глава муниципалитета.

Кроме местных жителей, в акции памяти приняли участие депутаты местного Совета депутатов.

«Мы сохраним память о всех невинных жертвах теракта в наших сердцах», - подчеркнул депутат Валентин Герасимов.

Ранее в Орехово-Зуеве, Королеве и Мытищах провели акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 23:45
«Это наша общая боль и горе». Андрей Воробьев — о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Читайте нас в: Google Новости
Ровно девять дней прошло с момента страшной трагедии в «Крокус Сити Холле». Неравнодушные жители Московской области собрались сегодня у стен концертного зала, чтобы почтить память погибших минутой молчания, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава Подмосковья напомнил, что теракт начался 22 марта в 19:52. Во время траурного мероприятия вспомнили каждую жертву, а также услышали истории от тех, кто смог спастись в этом ужасе. Он пожелал каждому из них - здоровья и сил.

«Это наша общая боль, общее горе. Скорбит вся страна, в городах России люди организовали стихийные мемориалы - несут цветы, игрушки. Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее в Орехово-Зуеве, Королеве и Мытищах провели акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 23:18
Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже косметической продукции в Орехово-Зуеве
Росгвардия
Читайте нас в: Google Новости
Жителя Орехово-Зуева, подозреваемого в краже косметической продукции, задержали сотрудники Росгвардии. Задержание совершили после сообщения о сработавшей тревожной сигнализации в магазине.

Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали мужчину, который пытался вынести из магазина товар, не произведя его оплату. Подозреваемый, находясь в магазине, сначала положил товар в корзину, а затем спрятал его в карманы верхней одежды, стараясь не привлекать внимания к своим действиям.

Сотрудники Росгвардии задержали преступника, которым оказался 42-летний местным жителем с судимостью. Мужчину доставили в полицейский участок для проведения дальнейшего расследования инцидента. В настоящее время проводится проверка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия Магазины Кражи Орехово-Зуево
30 марта 2024, 23:16
Производство замороженных овощей и ягод во время Великого поста нарастили в Домодедове
Администрация Домодедово г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Агрохолдинг «Мираторг» на своем производстве в Домодедовском районе расширил ассортимент замороженных смесей до 40 видов продукции. Компания постоянно взаимодействует с потребителями, предлагая новинки и вкусовые решения в соответствии с их обратной связью.

Новинки, такие как «Черная смородина», «Ягодный морс», «Картофельные дольки в панировке», «Картофель фри» и «Шпинат», теперь представлены на полках магазинов. Овощные и ягодные смеси стали оптимальным выбором для лиц, соблюдающих правила православного поста.

На предприятии производят моноовощи, такие как брокколи, цветная капуста, фасоль, которые являются основой рецептов для постящихся. Среди популярных овощных смесей можно выделить «Мексиканская», «Итальянская», «Карибская», «Гавайская» и «Овощи-гриль».

Кроме того, присутствует линейка «Фермерские продукты», включающая сытные овощные смеси с добавлением свежезамороженных трав, таких как петрушка, укроп и базилик. Для спортсменов и здорового образа жизни существуют линейки «Фитнес» и «Детокс».

По словам представителей пресс-службы АПХ «Мираторг», большая часть технологического процесса выполняется роботами, при этом в штате работает всего 80 сотрудников. Это позволяет оптимизировать производственные процессы и обеспечить стерильность продукции, исключив риски, связанные с человеческим фактором.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Город Домодедово Продукты
30 марта 2024, 22:56
Орехово-Зуево, Королев и Мытищи провели акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе»
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области организовали акции в память о жертвах трагедии. Мероприятия провели в Королеве, Орехово-Зуеве, Мытищах и других округах Подмосковья.

Жители Орехово-Зуева приняли участие в акции «Свеча памяти». Они принесли много свечей и возложили цветы к Вечному огню. Также в руках у людей были бумажные журавли.

Акции памяти о жертвах «Крокуса» проходят и в других городах России, в том числе в Сочи. Участниками акции стали около 200 человек.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Жертвами теракта стали 144 человека.

В Мытищах люди зажги свечи у стихийного мемориала и выложили слово «Скорбим». Многие участники акции пришли с цветами.

В Королеве люди почтили память погибших при теракте в «Крокусе», собравшись вечером 30 марта в центре города. Перед Вечным огнем они выложили из зажженных свечей дату теракта и улетающего в небо журавля.

Мытищи Россия Королев Орехово-Зуево Теракт в «Крокусе»

Новости по теме