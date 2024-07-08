08 июля 2024, 23:27

Жители Химок озеленили территорию двух детских садов и школы

Администрация Химки г.о.
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Озеленению подлежали территории детских садов «Бибигон» и «Лесная сказка» и школа № 30 в Химках. Жители высадили деревья и кустарники.

Помощь жителям в озеленении территорий двух детских садов и школы оказали муниципальные депутаты. Они встретились с воспитателями дошкольных учреждений «Бибигон» и «Лесная сказка» и предоставили саженцы деревьев и кустарников.

«Рад, что в нашем округе столько заботливых жителей. Мы с Татьяной Кавторевой смогли оперативно отреагировать на просьбу и быстро найти растения, которые идеально подходят для озеленения территории детских учреждений», - поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.

Преподавательский состав школы № 30 также ратовал за озеленение территории. Сотрудники рассказали, что детям необходим отдых на природе между уроками.

Отметим, что в Химках облагораживают парки, скверы и аллеи округа. Специалисты высаживают цветы разных видов. Всего город украсят свыше 70 тысяч бутонов. Также зеленые насаждения пополнят три тысячи деревьев и почти 12 тысяч кустарников.

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Школы Химки Депутаты Детские сады
08 июля 2024, 23:27
Пары-долголеты прокатились на теплоходе в День Петра и Февронии в Химках
Администрация Химки г.о.
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Семейные пары из числа членов клуба «Активное долголетие» прошли по Каналу имени Москвы на теплоходе в День Петра и Февронии Муромских. Всего в морской прогулке участвовали 40 пар.

Гостей на борту ожидали фуршет и праздничная программа: викторины и творческие выступления. Также супружеские пары посмотрели трогательный фильм. Организаторы представили фотографии участников в день свадьбы и нынешнее время. Прогулка на теплоходе заняла около двух часов.

«Семья - самое важное, что есть в жизни каждого человека. Именно в ней мы учимся любви, заботе и ответственности, находим силы, поддержку и чувствуем опору, проживаем вместе радости и горести. Вы все - огромные молодцы и являетесь живым примером для нас!» - поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Напомним, что участники клуба «Активное долголетие» могут бесплатно пройти по специально разработанным маршрутам до Северного речного вокзала или по акватории Химкинского водохранилища.

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Праздники Химки Семья
08 июля 2024, 22:44
Более 100 нарушений правил парковки зафиксировали камеры видеонаблюдения в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Более 100 нарушений правил парковки зафиксировали камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион» в Подмосковье. Водители игнорируют запрещающие знаки и продолжают оставлять машины рядом с контейнерными площадками.

«Благодаря камерам системы „Безопасный регион“ удалось выявить 116 нарушителей, которые оставляли свои автомобили в недопустимых местах. Напомню, что за нарушение правил автомобилистов ждет штраф в размере пяти тысячи рублей», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Сообщить о нарушении можно на сайте «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

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Штрафы Машины Мусор
08 июля 2024, 22:30
Платформу мониторинга качества воды «Буян» испытают 10 июля в Звенигороде
Пресс-служба министерства экологии Московской области
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Станцию автономного мониторинга качества воды «Буян» спустят на воду на берегу реки Москва в Звенигороде 10 июля. Платформа разработана для длительного мониторинга качества водоемов с целью экологического надзора или научных исследований.

«О системе мониторинга атмосферного воздуха с помощью стационарных постов наблюдения и передвижных эколабораторий, знают многие. Мониторинг состояния водных объектов - это следующий шаг в том же направлении», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Конструкция буя позволяет разместить одновременно несколько датчиков СТАБ. Общая нагрузка до 100 килограммов. Комплект солнечных батарей и системы автоочистки датчиков увеличивают время автономной работы платформы с начала и до конца сезона навигации. При питании с берега буй можно эксплуатировать и зимой.

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Экология
08 июля 2024, 22:05
Международные соревнования по водным лыжам прошли в Солнечногорске
Федерация воднолыжного спорта Московской области
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Международный турнир по водным лыжам «Moscow region Istra 2024» прошел на Истринском водохранилище. Победителей и призеров международных соревнований определили в трех основных дисциплинах: «слалом сет», «фигурное катание» и «прыжки».

Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, соревнования провели среди мужчин и женщин, а призовой фонд составил 150 тысяч рублей.

Также в дополнительных разделах программы прошли выступления в разделах «катер-слалом», «катер-прыжки с трамплина» и «катер-фигурное катание».

В ведомстве добавили, что с результатами выступлений спортсменов можно ознакомиться на официальном сайте Федерации вейкборда и воднолыжного спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Солнечногорск

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