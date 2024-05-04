Жители Химок освятили куличи в Великую субботу

Жители города приходят целыми семьями, чтобы освятить праздничную пищу - крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. Специальные службы организованы в Никольском, Богоявленском, Александро-Невском, Петропавловском, Троицком, Алексиевском, Покровском, Смоленском, Благовещенском, Троицком, Богородицерождественском, Покровском и Всехсвятском храмах, Церкви Феодоровской иконы Божией Матери, в Православной религиозной организации - Подворье Патриарха Московского и Всея Руси при Храме Воскресения Христова, в храмах Петра и Февронии, Успения Пресвятой Богородицы, Матроны Московской, Святого Великомученика Георгия Победоносца, Новомучеников и исповедников Российских.

«Для меня освящение пасхальных блюд - это не просто традиция, а важная часть праздника. Это момент, когда я чувствую особое единение с Богом и со своей семьей. Я верю, что освященные пасхальные блюда приносят в наш дом мир, любовь и благополучие. И пусть этот светлый праздник будет наполнен для всех химчан радостью и духовным обновлением», - поделился житель Химок Алексей Васенков.

Напомним, что Пасхальные службы начнутся в 23:00. С наступлением полуночи пройдет крестный ход и праздничная литургия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».