Жители Химок обсудили вопросы ЖКХ и благоустройства на заседании выездной администрации

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Жительница дома № 22 на улице Библиотечной обратилась к представителям управлений и городских служб с вопросом о ремонте кровли. Специалисты приняли заявку и согласовали план работ.

82-летняя жительница Химок Лариса Власова поделилась, что для нее очень удобен формат выездной администрации.

«Для меня очень удобен формат выездной администрации. Мне 82 года и приехать в центр Химок затруднительно, а здесь - удобно, все в одном месте», - рассказала Лариса Власова.

Выездная администрация не только помогает решать проблемы и подавать заявки на ремонтные работы, но и принимает предложения по улучшению инфраструктуры. Например, Владимир Васильев попросил о модернизации детской площадки.

«Предложил сделать ремонт детской площадки, получил положительный ответ. На следующей неделе будет выездная встреча с заместителем главы и дальнейшее составление плана работ по благоустройству придомовой территории», - поделился Владимир Васильев.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что подобные встречи пользуются популярностью у местных жителей.

«К каждому принятому обращению - комплексный подход», - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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