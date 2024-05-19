Жители Химок обсудили с властями вопросы социальной поддержки

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Они дали разъяснения по вопросам поддержки семей участников СВО и оказания социальной помощи вынужденным переселенцам.

«В Химках регулярно проходят личные приемы граждан с депутатами и представителями профильных служб муниципалитета. Благодаря таким встречам некоторые вопросы удается решить на месте, остальные - детально прорабатываются и направляются в профильные ведомства», - подчеркнула лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Начальник Окружного управления социального развития городских округов Долгопрудный, Лобня и Химки Марина Табунова помогла жителям оформить заявления на получение субсидий. Она также предоставила разъяснения по мерам поддержки семей участников спецоперации и улучшению жилищных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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