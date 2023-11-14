14 ноября 2023, 11:39

Жители Фрянова присоединились к всероссийской акции по сбору макулатуры

Телеканал «360»
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Ученики школы № 25, воспитанники детских садов, депутаты и другие жители рабочего поселка Фряново присоединились к всероссийской экологической акции «БумБатл». Они собирают старые газеты и журналы, ненужные коробки и другую макулатуру, которую можно направить в переработку

В новом сезоне акция проходит под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема». Предоставляя бумаге новую жизнь, школьники понимают, что вносят неоспоримый вклад в сохранение лесов. Чтобы перерабатывать как можно больше макулатуры, в России второй год подряд при поддержке национального проекта «Экология» проводится масштабная акция «БумБатл».

«Это очень большое решение для нас. Участие в этой акции у нас приняли 19 классов. К нам еще присоединился детский сад, где ребята тоже собирают макулатуру. Конечно, для них это и экологическое воспитание, и духовное воспитание, приобщение к природе и внеурочная деятельность. Одни большие плюсы», - говорит директор СОШ № 25 имени Копылова Елена Старостина.

«БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой баттл, - это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете. Самые активные участники акции получат призы от муниципалитета.

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Щелково
14 ноября 2023, 12:09
Жители Подмосковья оформили онлайн более 6,5 тысячи выписок из медкарт с начала года
Unsplash
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Жители Подмосковья могут получить информацию из медицинской карты в электронном виде. С начала года этой возможностью воспользовались свыше 6,5 тысячи раз.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья надежда Куртяник, оформить выписку из медкарты можно через региональный портал или в мобильном приложении «Добродел».

«Если человек прикреплен к подмосковной поликлинике, то он может в любое удобное время оформить выписку из своей амбулаторной карты. Сделать это можно на региональном портале или в мобильном приложении „Добродел“. Услуга бесплатная», - сказала она.

Выписка из медкарты содержит данные осмотров, диагноз, результаты анализов и обследований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Госуслуги
14 ноября 2023, 11:57
Жители Подмосковья скачали и обновили приложение «Добродел» более 5,7 миллиона раз
Unsplash
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Мобильное приложение «Добродел» доступно для жителей Подмосковья. С момента его запуска приложение скачали и обновили 5,7 миллиона раз.

Отмечается, что показатели постоянно растут. Так, за неделю приложение обновили и установили почти 13 тысяч раз. С помощью «Добродела» можно получить услуги, оставить обращение к властям, проверить очередь в детский сад и многое другое.

В июне текущего года приложение полностью обновили. Скачать и установить его можно по ссылке.

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Добродел
14 ноября 2023, 11:55
Активисты из Воскресенска подготовят окопные свечи для участников СВО
Unsplash
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Жители Воскресенска, депутаты и молодогвардейцы в свободное время собираются вместе и заготавливают окопные свечи. Их отправят в зону СВО.

«Делать их может абсолютно любой человек. Нужна консервная банка, картон и воск расплавленный. У нас молодогвардейцы, школьники, вполне справляются с этой задачей», - говорит руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Воскресенске Юлия Яковлева.

«Кто-то делает сетки, бабушки наши вяжут носки. А вот ребята делают окопные свечи, им это интересно», - отметил заместитель председателя Совета депутатов Воскресенска Сергей Слепов.

Окопная свеча служит источником тепла и света до четырех часов. Благодаря ей можно разогреть еду, высушить обувь, согреть руки, растопить снег. Такая свеча не боится ветра, а в случае необходимости ее можно потушить и зажечь снова.

Жители Воскресенска также собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Волонтерские пункты сбора работают на улицах Лермонтова, Цесиса, Октябрьской, Ленинской и Коммунистической.

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Воскресенск
14 ноября 2023, 11:47
Свыше 200 подъездов отремонтируют в Коломне до конца года
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Свыше 200 подъездов вошли в программу ремонта в Коломне на 2023 год. Более 70 из них уже получили новый облик.

В подъездах коломенских домов красят стены, меняют окна, почтовые ящики, обновляют пандусы, ступени и козырьки. Светильники меняют на светодиодные с датчиками движения. Работы тщательно контролирует комиссия, в состав которой входят сами жители.

«Прежде чем включать в программу ремонта подъездов проводится собрание, на котором определяется материал, который необходим для ремонта, цвет, в который будут окрашены стены, ну, соответственно и другие нюансы», - рассказал главный инженер Департамента городского хозяйства Геннадий Лаптев.

За шесть лет ремонт провели более чем в двух тысячах подъездов Коломны. На эти уели выделили около 900 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 1 января для жителей изменится стандарт газового обслуживания. Это позволит обеспечить максимальную безопасность.

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Коломна Ремонтные работы

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