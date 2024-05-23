Жители Егорьевска почтили память трагически погибших 36 лет назад пожарных
День памяти пожарных, трагически погибших 36 лет назад при исполнении служебного долга, отметили в Егорьевске 22 мая. Родные и близкие, друзья и коллеги пришли на местное кладбище, чтобы почтить память героев.
Трагедия произошла 22 мая 1988 года. В тот день на объятом пламенем складе Егорьевского рыбокомбината произошел взрыв. Находящиеся у стены помещения работники профессиональной пожарной охраны Анатолий Краснов и Александр Светлов, сотрудники военизированной пожарной части Сергей Трифонов и Александр Галкин погибли на месте. Их коллеги Алексей Петухов и Владимир Кленин получили травмы и попали в больницу, но спасти их не удалось. Оба скончались в реанимации.
Постановлением правительства России погибшие награждены медалями «За отвагу на пожаре» посмертно.
В честь героев-огнеборцев в городе проходит ежегодный футбольный турнир «Память».
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