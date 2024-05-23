Жители Егорьевска почтили память трагически погибших 36 лет назад пожарных

Производитель фильтров для очистки воды «Барьер» устанавливает питьевые фонтанчики в парках Подмосковья. В этом году к программе присоединились еще 11 локаций.

Питьевые фонтанчики с очищенной водой сокращают количество используемых пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии. Они будут работать все лето, до сентября. Найти их расположение можно на интерактивной карте по ссылке. Бесплатно набирать чистую фильтрованную воду можно на территории 22 парков Московской области.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, компания «Барьер» также проведет в парках интерактивные уроки с экспериментами для детей. Они узнают о свойствах водопроводной воды и загрязнениях, которые в ней присутствуют. Первое занятие пройдет 25 мая в 14:30 в городском парке Каширы, затем 1 июня в 12:00 в Дулевском парке культуры и отдыха и в 15:00 в городском парке Павловского Посада.

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