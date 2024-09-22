Жители Дмитровского Погоста в Шатуре впервые приняли участие на форуме ЖКХ

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Открыл мероприятие доклад заместителя главы Шатуры Сергея Пигуля. Он рассказал о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону.

«Призываю жителей участвовать в проверках содержания своих домов, помогать выявлять недостатки», - сказал Сергей Пигуль.

Руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Маргарита Козлова отметила, что при осмотре местного жилфонда нарушений не обнаружили: в подвалах домов сухо, в подъездах убрали мусор, контейнерные площадки облагородили.

«Люди должны быть не просто собственниками, но и хозяевами своего общедомового имущества», - подчеркнула она.

Замначальника управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Шатуры Валерия Ермакова напомнила о порядке уборки площадок для сбора мусора. Она разъяснила, что стройотходы и крупногабаритный мусор запрещено выбрасывать в серые и синие баки. Для утилизации таких отходов необходимо заказать бункер.

Присутствующим на форуме рассказали и об удобстве онлайн-оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Также на мероприятии обсудили вопросы капремонта кровли и цоколя, правильности начислений за общедомовые нужды.

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