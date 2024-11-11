Жители Дмитровского округа подали более 8,5 тысячи заявок на газификацию

Работы идут по президентской программе «Социальная газификация». Всего жители деревни Муравьево подали 52 заявки. Уже выполнили 28 пусков.

«Под действие программы в Дмитровском округе попали 194 населенных пункта. Уже подключено более двух тысяч домовладений и подано более 8,5 тысячи заявок на заключение комплексного договора», - сказал заместитель главы Дмитровского городского округа Алексей Ионов.

Отметим, что заявку на подключение можно подать онлайн. Важно соблюсти два критерия программы. Так, домовладение должно быть зарегистрировано, а дом находиться в населенном пункте, в котором есть действующий распределительный газопровод.

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