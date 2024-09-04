Жители Дмитрова изготовили более 80 окопных свечей для бойцов СВО

Акция «Доброе дело» прошла в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». На его территории прошли мастер-классы по изготовлению свечей и плетению окопных свечей, а волонтеры Подмосковья организовали пункт приема гуманитарной помощи. Жители городского округа принесли одежду, обувь, постельное белье, канцелярские и школьные товары, а также продукты питания. Они собрали более 300 килограммов предметов первой необходимости.

Все желающие могли сплести маскировочные сети и изготовить свечи для бойцов специальной военной операции. Руководитель фракции КПРФ в совете депутатов Александр Корнев, член общественной палаты Московской области Елена Рунова, а также первый секретарь Ленинского комсомола в Дмитрове Влад Аникушин оказали посильную помощь и сделали несколько свечей. Всего участники акции сделали около 80 окопных принадлежностей для участников СВО.

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