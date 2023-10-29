Жители деревни Гавриловская обратились к главе округа из-за подтоплений участков
Жители деревни Гавриловская пожаловались главе городского округа Егорьевск Дмитрию Викулову на то, что их участки регулярно затапливает. Власти округа заверили, что проблема будет решена.
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Весной и осенью центральную улицу поселения затапливает, от этого страдают участки домовладений. Глава округа Дмитрий Викулов вместе со специалистами профильных служб посетил деревню и встретился с жителями.
Заместитель начальника территориального управления администрации городского округа Егорьевск Виталий Голованов «Было вынесено решение, что приедут специалисты, посмотрят на это все, оценят, нарисуют схему. И на основании тех чертежей, которые нам дадут специалисты, будем выносить решение», - рассказал Виталий Голованов.
Местные жители считают, что проблему подтопления участков мог бы решить монтаж элементов водоотведения вдоль дороги, которая имеет статус регионального значения. Они явно обеспокоены сложившейся ситуацией и намерены в этот раз окончателньо решить вопрос с потопами.
Власти округа заверили, что специалисты снова приедут в деревню в течение двух недель. Главное, что жители Гавриловской точно не останутся наедине с проблемой.