Жители деревни Гавриловская обратились к главе округа из-за подтоплений участков

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Весной и осенью центральную улицу поселения затапливает, от этого страдают участки домовладений. Глава округа Дмитрий Викулов вместе со специалистами профильных служб посетил деревню и встретился с жителями.

Заместитель начальника территориального управления администрации городского округа Егорьевск Виталий Голованов «Было вынесено решение, что приедут специалисты, посмотрят на это все, оценят, нарисуют схему. И на основании тех чертежей, которые нам дадут специалисты, будем выносить решение», - рассказал Виталий Голованов.

Местные жители считают, что проблему подтопления участков мог бы решить монтаж элементов водоотведения вдоль дороги, которая имеет статус регионального значения. Они явно обеспокоены сложившейся ситуацией и намерены в этот раз окончателньо решить вопрос с потопами.

Власти округа заверили, что специалисты снова приедут в деревню в течение двух недель. Главное, что жители Гавриловской точно не останутся наедине с проблемой.