29 октября 2023, 21:26

Жители деревни Гавриловская обратились к главе округа из-за подтоплений участков

Телеканал «360»
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Жители деревни Гавриловская пожаловались главе городского округа Егорьевск Дмитрию Викулову на то, что их участки регулярно затапливает. Власти округа заверили, что проблема будет решена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Весной и осенью центральную улицу поселения затапливает, от этого страдают участки домовладений. Глава округа Дмитрий Викулов вместе со специалистами профильных служб посетил деревню и встретился с жителями.

Заместитель начальника территориального управления администрации городского округа Егорьевск Виталий Голованов «Было вынесено решение, что приедут специалисты, посмотрят на это все, оценят, нарисуют схему. И на основании тех чертежей, которые нам дадут специалисты, будем выносить решение», - рассказал Виталий Голованов.

Местные жители считают, что проблему подтопления участков мог бы решить монтаж элементов водоотведения вдоль дороги, которая имеет статус регионального значения. Они явно обеспокоены сложившейся ситуацией и намерены в этот раз окончателньо решить вопрос с потопами.

Власти округа заверили, что специалисты снова приедут в деревню в течение двух недель. Главное, что жители Гавриловской точно не останутся наедине с проблемой.

Егорьевск
29 октября 2023, 23:27
Минэнерго Подмосковья приняло участие в выставке Heat&Electro Machinery 2023
Unsplash
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Министерство энергетики Московской области приняло участие в Международной выставке теплоэнергетического, электрогенерирующего, компрессорного оборудования для промышленных предприятий Heat&Electro Machinery 2023. В ходе мероприятия представили весь спектр оборудования для энергосбережения промышленных предприятий и ЖКХ.

В выставке от Министерства энергетики принимал участие заместитель министра Евгений Гаврилов. Он смог ознакомиться с промышленным котельным оборудованием, горелками, трубопроводной и газовой арматурой, а также с другими экспонатами, представленными на мероприятии.

Кроме экспозиции деловая программа включала в себя заседания и конференции. На них гости смогли поделиться опытом.

Евгений Гаврилов отдельно подчеркнул, что Московская область уделяет большое внимание вопросам энергосбережения.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы на предприятиях и объектах ЖКХ внедрялись технологии, позволяющие повысить экологичность производства, экономить ресурсы. На выставке еще раз убедились в том, что такие технологии у нас в стране есть», - поделился Гаврилов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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ЖКХ
29 октября 2023, 23:11
Жителей Подмосковья пригласили посетить спектакль-путешествие по Зарайску 11 ноября
Министерство культуры и туризма МО
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Фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим» в городском округе Зарайск продолжится спектаклем-прогулкой по городу. Серию необычных мероприятий подготовили представители творческого сообщества МИРА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru публикуется вся актуальная информация о событиях, которые проводятся для жителей региона.

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Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, всех участников спектакля ждет путешествие по разным локациям города. Во время мероприятия гости смогут погрузиться в историю и насладиться визуальными картинами, которые артисты создадут специально для них.

Показ спектакля пройдет 11 ноября. Для того, чтобы посетить мероприятие необходимо пройти регистрацию на сайте. Отметим, что количество мест ограничено.

Зарайск Фестивали
29 октября 2023, 22:51
Представители подмосковного Комлесхоза посадили деревья в рамках акции «Зеленая дубрава»
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области приняли участие в акции по посадке деревьев «Зеленая дубрава». Мероприятие провели на территории научно-учебной базы «Чкаловская». Оно рассчитано на улучшение экологической обстановки в регионе.

Работники Комлесхоза приняли участие в акции по приглашению ректора Государственного университета по землеустройству Тимура Папаскири. Событие приурочено к 100-летию кафедры цифрового земледелия и ландшафтной архитектуры университета.

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Доронина отдельно подчеркнула, что такие мероприятия объединяют людей разных возрастов.

«Очень греет чувство причастности делу, которое является нужным и важным», - подчеркнула Елена Доронина.

Она добавила, что подобные акции заряжают участвующих в них положительными эмоциями.

Во время проведения мероприятия студенты, ветераны и сотрудники университета совместно с представителями Комлесхоза посадили дубовый сквер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжают предприниматься все необходимые меры по очистке лесов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология
29 октября 2023, 22:29
Танцевальный конкурс «Хрустальный башмачок» прошел в Луховицах
Телеканал «360»
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Конкурс «Хрустальный башмачок» проводится уже в 15 раз в городском округе Луховицы. На этот раз его посетили 40 коллективов и более тысячи участников из разных регионов России.

Ранее детский коллектив «Триумф» успешно выступил с танцем на фестивале в Казани, а теперь его показывают в Луковицах в рамках конкурса «Хрустальный башмачок».

Руководитель детского хореографического коллектива «Триумф» Екатерина Гамова поделилась впечатлениями от мероприятия.

«Сегодня представим на суд жюри номер „Быть собой“ - это про историю, когда ребенок не должен бояться быть лидером и проявлять свои какие-то качества. Поэтому будем пытаться донести это до жюри, очень надеемся, что будем услышаны», - рассказала Екатерина Гамова.

На конкурс в Дом культуры «Старт» приехали коллективы из Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Программа насыщенная - 48 номеров. Стили самые разные: от народных и эстрадных танцев до хип-хоппа.

Главное требование конкурса - новизна хореографии. Члены жюри отмечают, что мастерство коллективов с каждым годом растет. Критерии оценки юных конкурсантов остались прежние.

Куратор конкурса «Хрустальный башмачок» Лилия Кудрявцева рассказала, что в нем участвуют дети от трех лет.

«От 3 лет, то есть самые маленькие, у нас есть специальная номинация для них - „Дебют“, „Первые шаги“. То есть это те дети, которые только-только познают себя в области хореографии и верхний возрастной порог - 13 лет», - поделилась Лилия Кудрявцева.

Конкурс - это настоящий танцевальный марафон. Самые яркие номера удостоены наград. Победителям вручили кубки, дипломы и денежные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Луховицы конкурсы

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