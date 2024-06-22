Жители Чехова выложили инсталляцию из 800 свечей ко Дню памяти и скорби

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Глава муниципалитета Михаил Собакин выразил признание и благодарность бойцам, защищающим родину в опасных зонах и отметил, что эта акция напоминает нам о цене мира, которую мы оплачиваем трудом, болью и нечеловеческими страданиями.

Заместитель благочинного церкви Деонисий Пугачев подчеркнул, что в этом году 22 июня совпало с родительской субботой, день памяти ушедших предков.

Участники акции взяли по одной из 800 свечей и выложили на брусчатке перед памятником надпись «Чехов помнит», которую дополнил журавль, как символ бессмертия душ, павших в войнах и конфликтах.