Жители Чехова смогут выбрать водоем для санитарной очистки в 2025 году

До 15 ноября у каждого гражданина есть возможность отдать свой голос за один из 82 водоемов, расположенных в 34 округах региона.

Для участия в голосовании необходимо воспользоваться приложением «Добродел» или посетить портал «Решаем проблемы вместе». Важно авторизоваться через учетную запись на Госуслугах, чтобы голос был засчитан.

Эта инициатива реализуется в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер», стартовавшей в 2021 году. С момента ее запуска в Московской области было очищено 152 водоема общей площадью более 700 гектаров. В рамках программы проводятся мероприятия по сбору мусора и ряски с использованием многофункциональных самоходных амфибий, специально закупленных для этих целей.

Программа направлена на улучшение экологического состояния водоемов и повышение качества жизни жителей региона. Приняв участие в голосовании, каждый житель может внести свой вклад в благоустройство и сохранение природных ресурсов области.

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