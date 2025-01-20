Жители Богородского округа побывали на экскурсии на сыроварне в Истре

Всего на экскурсию в Истру отправились 17 членов общества глухих. Жители Богородского округа побывали на ферме, осмотрели сельскохозяйственное производство и продегустировали восемь видов сыра. Гостям сыроварни рассказали об истории зарождения отрасли народного хозяйства «масло- и сыроделия» Николая Верещагина.

Члены общества глухих Богородского округа узнали о технологии и циклах приготовления сыров, а также о том, какие инструменты используют фермеры в изготовлении продукта. Собравшимся также рассказали и о различных сортах сыра, о том, как определяют его качество и о сроках созревания.