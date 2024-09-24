Жители Богородского округа передали дроны и генераторы в зону СВО

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Глава Богородского городского округа Игорь Сухин вернулся из зоны проведения специальной военной операции, где он возглавлял гуманитарную миссию по передаче груза российским военнослужащим.

Делегация округа передала помощь семи боевым подразделениям, в которых значительную часть составляют подмосковные военнослужащие. Помощь, собранная на средства жителей, предприятий и учреждений, включала в себя более 200 позиций на общую сумму 18 миллионов рублей.

В поддержку бойцам передали самые современные средства защиты и обеспечения их жизнедеятельности в полевых условиях: обмундирование, дроны, детекторы и подавители дронов, прицелы, генераторы, водонагреватели, медикаменты и другие необходимые на фронте вещи.

В рамках поездки представители Богородского края побывали в самых сакральных местах Донбасса. Возложили венки к Мемориальному комплексу «Саур-могила» в Донецке, мемориалу погибшим детям Донбасса и памятнику освободителям донецкой земли.

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