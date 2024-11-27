27 ноября 2024, 15:02

Жители Богородского округа отметили древний славянский праздник

Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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В Ногинске для жителей организовали старинный славянский праздник «Кузьминки». В этот день в округе прошли народные гуляния.

Праздник провели в Буньковском доме культуры. Гостям представили номера танцевального коллектива «Топотушки», вокально-эстрадной группы «Соловушки» и ансамбля русской песни «Славяночка». Кроме того, необычное представление показали ложкари из ансамбля «Задоринка» под руководством Светланы Калининой. Также для детей организовали народные игры.

«Кузьминки» - это праздник, который символизирует переход с осени на зиму. Название торжеству дали в честь братьев, Кузьмы и Демьяна, которые считались покровителями ремесел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Отдых Праздники Богородский
27 ноября 2024, 15:26
Многодетную семью сотрудников Коломенского завода поздравили с Днем матери
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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В День матери на Коломенском заводе рассказали о семье Лопухиных, которые работают на одном предприятии и воспитывают четверых детей. Светлана Лопухина, стропальщица кузнечно-прессового цеха, и ее муж Владимир, кузнец, много лет трудятся на заводе, а их старший сын Андрей также выбрал работу рядом с родителями.

Светлана и Владимир воспитывают троих сыновей и дочку, каждый из которых имеет свой характер. Старший сын, 24-летний Андрей, трудится электромонтажником на заводе и с улыбкой вспоминает, как переживал, когда в семье появились младшие братья и сестра. «Сейчас с ними весело», - говорит Андрей.

Светлана и Владимир познакомились через интернет, а вскоре поженились. Светлана, быстро освоив новую профессию, помогает мужу на работе, а их семейная жизнь всегда полна забот и радости. «Многодетная семья - это счастье, радость и смех», - говорит Светлана, уверенная, что дети делают жизнь ярче и веселее.

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Коломна Семья Заводы
27 ноября 2024, 15:24
Концерт ко Дню матери прошел в доме культуры в Коломне
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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В Коломне состоялся гала-концерт, посвященный Дню матери. Мероприятие прошло в Дворце культуры «Коломна» и собрало множество зрителей.

В программе вечера зрители наслаждались яркими выступлениями талантливых артистов и участниками творческого конкурса «Любовь, тепло, забота - МАМА». Кроме того, в рамках концерта состоялась церемония награждения победителей конкурса. Вечер был наполнен искренними эмоциями, и все присутствующие смогли выразить свою любовь и благодарность самым дорогим женщинам.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

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Коломна Концерты
27 ноября 2024, 15:21
Итоги фестиваля искусств «Время вдохновения» подвели в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Третий открытый многожанровый конкурс проходил в городском округе с 22 по 24 ноября.  В фестивале участвовали более 300 артистов из Воскресенска,  Шатуры, Егорьевска и Коломны.

Творческие коллективы и исполнители соревновались в нескольких номинациях. Свое мастерство демонстрировали вокалисты, музыканты, чтецы, актеры и представители декоративно-прикладного искусства. Еще одной номинацией выделили «Театр моды и костюма».

Профессиональное жюри высоко оценило выступления конкурсантов. 48 участников получили дипломы лауреатов первой степени, 76 - второй и 69 - третье. Кроме того, были вручены сразу четыре Гран-при. Все они достались представителям Воскресенска.

Победителями фестиваля стали Андрей Сметухин, Анна Жаворонкова, музыкально-театральный коллектив «Затейники» и вокальный ансамбль «Созвездие».

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Фестивали Воскресенск конкурсы
27 ноября 2024, 15:05
Свыше 30 тысяч новых фонарей установили в Подмосковье с января
Министерство благоустройства Московской области
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Свыше 200 общественных мест осветили в Подмосковье с начала года. Работы провели по программе «Светлый город» в 48 округах.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, всего в этом году на улицах установили почти 30 тысяч светильников и около четырех тысяч опор освещения, а также проверили свыше 306 километров линий освещения и установили 3,9 тысячи опор.

«Для того, чтобы сделать улицы Подмосковья светлее, использовали современные энергоэффективные светильники. В этом году установили 32061 светильников. Устройство систем наружного освещения ведем не только в крупных городах, но и в небольших деревнях и селах. Реализацию проекта продолжим и в следующем году», - отметил заместитель председателя правительства, глава министерства Михаил Хайкин.

В ведомстве добавили, что проект «Светлый город» реализуют с 2017 года. По нему на улицах, дорогах и на общественных местах устанавливают системы освещения. Всего за восемь лет в регионе установили свыше 112 тысяч светильников и 82 тысячи опор, а также проложили свыше 2,4 тысячи километров линий. Светлее стали более 3,7 тысячи мест.

Благоустройство

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