Жители Богородского округа отметили древний славянский праздник

Праздник провели в Буньковском доме культуры. Гостям представили номера танцевального коллектива «Топотушки», вокально-эстрадной группы «Соловушки» и ансамбля русской песни «Славяночка». Кроме того, необычное представление показали ложкари из ансамбля «Задоринка» под руководством Светланы Калининой. Также для детей организовали народные игры.

«Кузьминки» - это праздник, который символизирует переход с осени на зиму. Название торжеству дали в честь братьев, Кузьмы и Демьяна, которые считались покровителями ремесел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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