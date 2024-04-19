Жители Балашихи смогут бесплатно проверить здоровье в апреле

Жителям, которые хотят бесплатно пройти обследование, с собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике № 14 в Железнодорожном на Пролетарской, 3 и № 2 на Третьяка, 4 с 8:00 до 13:00. Посетителю нужно будет заполнить анкету. После пациенту измерят давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Также можно сделать флюорографию, сделать электрокардиограмму, посетить маммолога. Если врач выявит патологию, то направит на дополнительное обследование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый корпус поликлиники Лобни откроют в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».