Жители Балашихи предложили восстановить памятник Екатерине Второй

Памятник Екатерине Второй установил сын графа Румянцева-Задунайского, которому принадлежала усадьба. В 1775 году императрица прибыла в имени и поздравила полководца с победой над турецкими войсками. В память об этих событиях в 1834 году сын графа установил монумент, на котором была надпись: «От Екатерины дана сему месту знаменитость, оглашающая навсегда заслуги графа Румянцева-Задунайского».

Памятник демонтировали в начале XX века. В 1930 году он находился в земле Донского монастыря. После его перевезли в Москву в Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени Щусева.

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