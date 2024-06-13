Жители Балашихи отпраздновали День России в парке «Пехорка»

Для гостей праздника в парке организовали интерактивные площадки: фотозону, концертную программу, а также игры и мастер-классы для детей.

«Мы приобщаем молодежь к культуре страны, рассказываем об истории праздника. Молодое поколение должно знать, в какой стране оно живет и гордиться ее историей. Отмечу, что молодежи сегодня очень много и это приятно. Всех с праздником!» - сказал депутат Совета депутатов Антон Орешков.

Также волонтеры и активисты города раздавали флажки всем посетителям мероприятия, а после на сцене исполнили гимн России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди - настоящая гордость региона и страны.

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