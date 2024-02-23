Жители 12 подмосковных округов собрали более 106 кубометров древесины на акции по утилизации елок

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Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, жители 12-ти городских округов сдавали свои новогодние ели в специально оборудованные брендированные пункты сбора, которые организовали местные администрации.

Лидером по сбору новогодних деревьев стал Реутов. Там жители сдали в пункты приема более 219 елок. Всего за время акции собрали более 106 кубометров древесины.

Региональный оператор по обращению с ТКО компания ООО «Хартия» отправил часть собранных елок в ЗОО Базу «Мечта» для зимнего подкорма, а часть отправилась в Электрогорск для измельчения в щепу и дальнейшей переработки.

Экологическую акцию организовало Министерство ЖКХ Московской области совместно с ассоциацией председателей советов МКД, ассоциацией общественного контроля в сфере ТКО и региональными операторами по обращению с ТКО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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