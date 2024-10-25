25 октября 2024, 14:35

Жителей улицы Ревсобраний в Ногинске поддержат в смене управляющей компании

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Непростая ситуация сложилась на улице 1-я Ревсобраний. Жители дома № 2 уже год безуспешно пытаются поменять форму управления в своем многоквартирном доме и перейти из ЖСК в управляющую компанию. Они обратились в Совет депутатов Богородского округа.

Главная претензия к нынешнему руководству жилищно-строительному кооперативу - оно не отвечает на запросы жителей. Так и на этой встрече с депутатом Богородского округа Екатериной Щербаковой представителей ЖСК не было. Помимо этого, жители недовольны качеством обслуживания дома: уборку помещений вовремя не проводят, крышу не починили.

«Маховик, что называется, уже закручен - в правительство области и в Госжилинспекцию направлены документы для включения дома в зону ответственности управляющей компании. Однако процесс этот, как выяснилось, не быстрый. Нужно собрать большое количество документов, правильно подать их в нужную инстанцию, дождаться определенного по закону времени. Со своей стороны буду обязательно следить за ситуацией», - рассказала депутат Богородского округа Екатерина Щербакова.

Представители управляющей компании, которые также были на встрече, подробно объяснили алгоритм дальнейших действий для жителей. Депутат уверен, что как только управляющая компания юридически станет ответственной за этот дом, то сможет найти диалог с жителями и наладить работу.

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ЖКХ Богородский
25 октября 2024, 14:55
Депутаты Богородского округа проверили качество ремонта подъездов
Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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Программа капитального ремонта подъездов реализуется в Богородском округе. Больше половины объектов уже сданы. Качество работ контролируют и депутаты Богородского округа.

Подрядная организация заменила окна, тамбурные двери, приведены в нормативное состояние стены, полы и лестницы.

«В целом качеством выполненных работ остался доволен, дал небольшие замечания. Благодарю жителей за положительные отзывы о проделанной работе», - отметил председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Напомним, что в этом году в Богородском округе в плане было 120 подъездов; в 82 из них работы уже завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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Реализация программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах Богородского округа этого года близится к завершению. Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Депутаты Богородского округа проконтролировали работы в многоквартирном доме на улице Ильича в Ногинске.

Депутаты Ремонтные работы Богородский
25 октября 2024, 14:54
Бесплатный онкосрининг пройдет для жителей Лобни 26 октября
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Жителей Лобни приглашают на обследование в Центры амбулаторной онкологической помощи Подмосковья. Министерство здравоохранения региона напоминает, что День открытых дверей проводится каждую последнюю субботу месяца.

В рамках программы обследования участники смогут получить консультацию онколога, провести диагностику новообразований кожи, сделать КТ и рентген, пройти цитологию шейки матки, а также маммографию и УЗИ молочных желез. Кроме того, будет доступен анализ крови на уровень ПСА.

Особое внимание к данному мероприятию стоит уделить тем, у кого в семье были случаи онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета. Эти группы риска особенно нуждаются в регулярном медицинском контроле.

Обследование доступно для совершеннолетних жителей Подмосковья. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Акция пройдет 26 октября с 9:00 до 14:00. Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и получить квалифицированную медицинскую помощь без предварительной записи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Лобня
25 октября 2024, 14:44
Жители Дмитрова проголосовали за запрет на подъезд машин к школе № 9
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Встреча представителей администрации Дмитровского городского округа с жителями прошла в школе № 9. На собрании обсудили итоги голосования об организации одностороннего проезда около школы № 9, детсада № 19 и дома № 4 по улице Маркова.

Инициатива организовать одностороннее движение от аллеи Славы на улицу Профессиональную поступила от Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ считают, что это необходимо для безопасности юных горожан, а также для устранения утренних пробок.

В голосовании участвовали более 350 жителей, подавляющее большинство которых поддержали сохранение запрета на подъезд автомобилей к школе со стороны аллеи Славы.

В настоящее время работники учреждения «ЖКХ и благоустройство» начали замену асфальта возле школы № 9 и детского сада № 19. Также идут работы по устройству водоотвода с парковки и нового пешеходного тротуара, который соединит детский сад и школу.

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Благоустройство Дороги Дмитров
25 октября 2024, 14:36
Экскурсию на механический завод провели для студентов в Ногинске
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Студенты Ногинского колледжа, обучающиеся по профессии «Мастер слесарных работ», посетили с экскурсией литейно-механический завод. Им показали все виды работ, которые выполняют на старейшем предприятии города.

Литейно-механический завод и Ногинский колледж давно сотрудничают. Предприятие является производственной площадкой для практических занятий студентов. Будущим мастерам слесарных работ показали весь процесс изготовления продукции, начиная от литья и заканчивая сборкой готового изделия. Кроме того, рабочие завода продемонстрировали работу станков и оборудования, которые необходимы для производства изделий из металла. Директор предприятия детально рассказал о возможностях трудоустройства и о совмещении трудовой деятельности с учебой в колледже.

Ребята с неподдельным интересом ознакомились с процессом производства и вживую увидели те навыки и умения, которые им предстоит освоить в колледже. Многие студенты заинтересовались возможностью работы в свободное от учебы время. Такие экскурсии в рамках учебы, безусловно, являются одним из эффективных инструментов привлечения будущих специалистов на предприятия Богородского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Студенты Богородский

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