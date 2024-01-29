29 января 2024, 19:52

Жителей треснувшего дома в сергиево-посадском Пересвете временно разместят в ДК «Космос»

Telegram-канал главы Сергиево-Посадского городского округа
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Жителей дома № 7 на Октябрьской улице в городе Пересвет временно разместят в ДК «Космос». Ранее на его фасаде образовалась трещина.

Дом до недавнего времени был общежитием, а сейчас часть квартир приватизированы, часть - в соцнайме. По информации управляющей компании, многие собственники самовольно сделали перепланировку, что привело к повреждению стен. Сейчас из-за несогласованных работ возникла угроза обрушения.

Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения, но были проигнорированы. В ближайшее время сотрудники полиции начнут поквартирный обход дома. Его жителей временно разместят в ДК «Космос».

«Через час буду на месте. Необходимо скоординировать дальнейшие действия», - подчеркнул в своем Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

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Сергиев Посад
29 января 2024, 18:55
День открытых дверей прошел в ОМВД Лобни
Пресс-служба администрации г.о. Лобня.
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Председатель Общественного совета при ОМВД и полицейские провели день открытых дверей для курсантов правоохранительной деятельности колледжа «Подмосковье». Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант».

Курсантов познакомили со спецификой работы экспертно-криминалистического отделения. Сотрудники кинологической службы показали дрессировку собак, как они находят наркотические и взрывчатые вещества или след преступника.

Инспектор отдела кадров рассказала студентам о требованиях к кандидатам для поступления на службу в органы внутренних дел и в вузы системы МВД России.

При любых чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по телефону 112 или в дежурную часть ОМВД, напомнила председатель Общественного совета Татьяна Петрив-Гримальская. Также она затронула вопросы экстремизма и терроризма.

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Лобня Студенты
29 января 2024, 18:46
Подмосковные IT-компании пригласили на конкурс проектов по разработке ПО
Unsplash
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Фонд развития интернет-инициатив и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России организовали конкурсный отбор на участие в акселераторе «Спринт». Это бесплатная программа для проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий. К участию приглашают и подмосковные IT-компании.

Для региональных компаний возможно участие в онлайн-формате. Всего за три года фонд провел девять конкурсных отборов, получил свыше 1,6 тысячи заявок из 74 субъектов России и завершил акселерацию 392 проектов по разработке российских решений в сфере IT.

В период акселерации большинство проектов-участников отмечают качественные изменения в бизнесе - привлекают первых пользователей своего продукта, запускают продажи или повышают бизнес-показатели.

Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать дистанционно до 16 февраля 2024 года по ссылке.

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конкурсы
29 января 2024, 18:22
Проект о культуре народов России представили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки презентовали проект «Народный джем». В ходе встречи участники испытали свои силы в мастер-классах по народным танцам, познакомились с национальными песнями и забавами разных народов.

Гостей познакомили с этническим многообразием народов России, их культурными и духовными особенностями. Автор проекта Анастасия Ларцева - лауреат всероссийских и международных конкурсов, ведущая на Русском народном канале «Жар Птица». Кроме того, Анастасия выступает солистом и художественным руководителем фолк-шоу-группы «Закрутиха».

«Поскольку Россия - многонациональная страна, нам хотелось поделиться ее многообразием, показать уникальность каждого народа и в то же время отметить, что все мы очень похожи», - отметила Анастасия Ларцева.

Для участников проекта подготовили видеоматериалы «Путешествия Насты» с подробными описаниями культурного многообразия народов России.

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Химки Общественные акции
29 января 2024, 18:05
Клуб по спортивной рыбалке провел семейные соревнования в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки состоялся семейный спортивный праздник. Организовал мероприятие Детско-подростковый клуб по спортивной рыбалке «Химкинские акулята». Участниками стали семьи воспитанников из трех школ округа.

Соревнование команд прошло в трех номинациях: подтягивания, отжимания и подход на пресс. Победителями стала команда школы № 14 - семья Рязановых. Серебряными призерами стала школа № 31 и семья Леоновых, семья Герасимовых и лицей № 13 заняли третье место.

В детском рыболовном клубе «Химкинские акулята» школьников обучают ловле на поплавок, спиннинг, мормышку и фидер. Участники тренируются на естественных акваториях.

«Участие и занятия в нашем клубе бесплатны. Я убежден, что любой спорт в нашей стране должен быть доступен для каждого ребенка», - отметил руководитель рыболовного клуба Александр Пилипенко.

Клуб создан в 2016 году на базе рыболовной команды «Химкинские Фидер-Акулы» и детско-юношеского рыболовного объединения при школе № 14. Он участвует в турнирах Федерации рыболовного спорта России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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Спортсмены Химки Семья

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