Жителей треснувшего дома в сергиево-посадском Пересвете временно разместят в ДК «Космос»

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Дом до недавнего времени был общежитием, а сейчас часть квартир приватизированы, часть - в соцнайме. По информации управляющей компании, многие собственники самовольно сделали перепланировку, что привело к повреждению стен. Сейчас из-за несогласованных работ возникла угроза обрушения.

Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения, но были проигнорированы. В ближайшее время сотрудники полиции начнут поквартирный обход дома. Его жителей временно разместят в ДК «Космос».

«Через час буду на месте. Необходимо скоординировать дальнейшие действия», - подчеркнул в своем Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

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