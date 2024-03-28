Жителей Ступина пригласили на акцию «Сдай старые шины»

Для участия в акции участники должны сделать фотографию с шинами на фоне плаката «Мегабак», после чего сдать использованные покрышки в специальный контейнер и опубликовать фотографию в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.

Главными спонсорами акции являются два завода-переработчика отработанных шин, которые предоставляют сертификаты на покупку шин или других товаров на сумму в 20 тысяч рублей для победителя. Граждане, занявшие второе и третье места, получат по 15 и 10 тысяч рублей соответственно.

Площадка «Мегабак» расположена по адресу: город Ступино, ул. Колхозная (под путепроводом) и работает ежедневно с 9:00 до 18:00.

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