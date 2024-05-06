Жителей Солнечногорска пригласили на памятные акции к 9 Мая

Торжественное возложение цветов пройдет 9 мая в 11:00 у памятника воину-освободителю на Советской площади в Солнечногорске. В 11:30 жители соберутся почтить память героев у мемориала «Скорбящая мать» в микрорайоне Рекинцо.

«Люди, жившие в страшные годы войны, внесли огромный вклад в Великую Победу, чем заслужили вечную память и признание потомков. Мы будем помнить всегда их подвиги и мужество. Традиционное возложение цветов пройдет как в преддверии 79-й годовщины Победы, так и в праздничный день», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

О возложении цветов в территориальных управлениях можно узнать на сайте администрации Солнечногорска по ссылке.

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