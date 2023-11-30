Жителей Солнечногорска предупредили об опасности выхода на лед на озере Сенеж

Выход на лед безопасен только, если его толщина по всей акватории достигнет более 12 сантиметров, а при массовом пребывании людей - более 25-ти.

«Во время мониторинга основных локаций озера Сенеж, где люди чаще всего выходят на лед, выявили, что его толщина еще крайне небезопасна. Так, в районе Тимоново и вовсе есть открытые зоны и видна вода», - сказал директор «Парков Солнечногорья» Сергей Митряшин.

Он добавил, что необходимо больше времени для того, чтобы выход на лед стал безопасным. Только устойчивые морозы обеспечат его прочность.

Если вы стали свидетелем того, что человек провалился под лед, звоните по телефону экстренных служб - 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».