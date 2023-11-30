30 ноября 2023, 08:29

Жителей Солнечногорска предупредили об опасности выхода на лед на озере Сенеж

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Запрет выходить на лед на озере Сенеж действует в Солнечногорске. Толщина льда все еще недостаточна, а вдоль береговой линии и в центре озера есть незамерзшие открытые участки и промоины.

Выход на лед безопасен только, если его толщина по всей акватории достигнет более 12 сантиметров, а при массовом пребывании людей - более 25-ти.

«Во время мониторинга основных локаций озера Сенеж, где люди чаще всего выходят на лед, выявили, что его толщина еще крайне небезопасна. Так, в районе Тимоново и вовсе есть открытые зоны и видна вода», - сказал директор «Парков Солнечногорья» Сергей Митряшин.

Он добавил, что необходимо больше времени для того, чтобы выход на лед стал безопасным. Только устойчивые морозы обеспечат его прочность.

Если вы стали свидетелем того, что человек провалился под лед, звоните по телефону экстренных служб - 112.

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Спасатели Солнечногорск
30 ноября 2023, 06:00
Квест для школьников по «Властелину колец» провели на «Олимпиадных школах МФТИ»
Раскин Михаил
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В рамках проекта «Олимпиадные школы МФТИ» состоялся квест для школьников по «Властелину колец». Среди них представители крупных IT-компаний ищут потенциальных работников.

Партнерами Олимпиадных школ являются такие российские бизнес-гиганты, как Сбер и МТС.

Представители компаний проводят для старшеклассников квесты и бизнес-игры, попутно тестируя у ребят определенные навыки. Именно те, которые могут помочь им в дальнейшем на потенциальной стажировке или работе.

«На самом деле, мы решили сделать для ребят мини-профориентацию. Этот квест позволяет примерить на себя различные профессии, которые представлены в IT. И каждая из станций в квесте посвящена реальному направлению работы, которое существует у нас в компании», - рассказала представитель МТС Виктория Лашина.

На квесте ребята решали задачи по физике, но не совсем обычные. Им предложили разобраться с натяжением паутины, в которую угодили хоббиты в книге Джона Толкиена «Две башни». Студенты МФТИ помогали школьникам справиться с задачами.

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Школьники Технологии
30 ноября 2023, 04:00
Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла восстановить право на соцуслуги жителю Орехово-Зуева
Фотограф Антон Чернов
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на получение социальных услуг жителю Орехово-Зуева. Инвалид-колясочник Василий не мог их получить на дому.

«Василий оказался в трудной жизненной ситуации. Человеку с ограниченными возможностями необходимо регулярно получать требуемые услуги», - заявила Фаевская.

В итоге аппарат омбудсмена связались с комплексным центром соцобслуживания. После этого мужчина заключил договор с учреждением.

Обратиться к уполномоченному можно по телефону: 7 498 602 32 20 или написать на почту upchmo@mosreg.ru.

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Орехово-Зуево
30 ноября 2023, 02:00
Движение грузовиков на дороге Старосимферопольское шоссе — Слащево в Подольске ограничат со следующего года
Минтранс Подмосковья
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С 1 января 2024 года на региональной дороге Старосимферопольское шоссе — Слащево в поселке Подольской МИС в Подольске проезд грузовиков весом более пяти тонн ограничат. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Теперь, чтобы проехать от предприятий на улице Академика Горячкина, Симферопольское и Старосимферопольское шоссе, нужно воспользоваться улицами Складской и Промышленной, не въезжая в поселок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Подольск Дороги
29 ноября 2023, 19:33
Форум молодежного парламентаризма состоялся в Красногорске
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В Красногорске прошел Форум молодежного парламентаризма. Юные депутаты обсудили планы работы с общественниками, депутатами Госдумы, сенаторами Совета Федерации РФ. В участниками мероприятия встретилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Московская область - достаточно молодой регион. Более 25% населения у нас - ребята 14-35 лет, это свыше двух миллионов человек. В регионе действуют 67 учреждений по работе с молодежью, 103 волонтерских центра, которые открыты в каждом муниципалитете», - заявила Швелидзе.

По ее словам, в регионе действует массовое движение «Волонтеры Подмосковья», которое поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также в Подмосковье создали платформу volonter.mosreg.ru. На данный момент на ней зарегистрировались свыше 40 тысяч ребят.

Помимо движений в регионе существуют молодежные проекты, например, «Доброе дело». Акцию придумали школьники вместе с блогером Владом Кобяковым. Активисты собрали за полтора года порядка пяти тысяч тон гуманитарной помощи. Также в регионе действуют проекты «Наследники Победы», «Таврида. АРТ», «Медиашкола», «Патриот - это Я» и другие. Также функционирует «Медиашкола».

«В „Медиашколе“ мы учим практике - как написать текст, как сделать крутой брендбук, баннер. И, если по итогам этой работы у кого-то есть желание пойти и стажироваться на телеканал „360“ или поучиться работе с соцсетями, мы предоставляем такую возможность», - добавила министр.

В скором времени в Московской области запустят два новых проекта. Это «Мое будущее. Сила смыслов» и «Мы - Россия». На форуме министр активно общалась с активистами.

«Екатерина Георгийевна, мы хотели бы вас поблагодарить за работу, за помощь нашему движению. Я являюсь руководителем строительного направления регионального штаба Российский студенческих отрядов, и наши активисты очень хотели, чтобы вы приехали в мультиформатное пространство, мы вас очень ждем», - пригласил Абубакр Куранбаев.

В рамках форума прошла сессия «Молодежь, политика, возможности». В ней поучаствовал представитель Мособлдумы Олег Рожнов.

«Молодежный парламентаризм - это форма сотрудничества государственной власти с молодежью. В настоящее время он, с одной стороны, выступает важным инструментом формирования кадрового резерва страны и региона, а с другой - является социальным лифтом для молодого поколения», - рассказал Рожнов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск

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