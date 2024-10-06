Жителей Серпухова пригласили пройти вакцинацию от гриппа

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Прививка может снизить вероятность заболевания и уменьшает риск осложнений. В округе работают 24 стационарных пункта - в поликлиниках и амбулаториях, медсанчастях и больнице Пущинского научного центра РАН.

Для жителей также функционирует мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Атлас» по вторникам с 10:00 до 13:00. Записываться предварительно не нужно.

«Уважаемые серпуховичи! Помните, что забота о вашем здоровье - в ваших руках», - напомнил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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