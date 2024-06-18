Жителей проконсультировали по вопросам ЖКХ на муниципальном форуме в Видном

Форум провели уже во второй раз. Большинство вопросов касались коммунальной темы. Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина ответила на вопросы по комплексному благоустройству дворов и рассказала о графике планируемых работ.

«На каждом форуме ведется протокол, и все вопросы фиксируются. Бывают такие вопросы, на которые сразу сложно дать ответ, поэтому люди подходят к протокольной группе и записываются. После этого администрация дает официальный ответ либо принимается решение выйти на место непосредственно к дому, где решается вопрос», - прокомментировала руководитель отделения ассоциации председателей Совета многоквартирных домов Ленинского городского округа Людмила Лернер.

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