Жителей пострадавших от БПЛА домов в Раменском пустили в квартиры

Светлана из квартиры на втором этаже дома в Спортивном проезде говорит, что внутри все осталось целым. Квартиру не затопило, и стекла на месте. Когда рано утром хозяйка с другими домашними в спешке покидала город, дома остались три кота.

«В 4:36 мы уже ехали в Жуковский. В 14 часов я позвонила в администрацию, узнала, что здесь собрание, и приехала. Мы не знали, отдадут нам животных или нет. Три кота осталось в квартире. Мы собаку и одного кота успели ночью увезти, а этих просто не смогли поймать. Они спрятались, были очень напуганы», - говорит девушка.

Теперь животные находятся вместе с хозяйкой.

Семья с тремя детьми с третьего этажа рассказала, что в их квартире тоже нет повреждений. Они забрали необходимые вещи и временно разместятся у знакомых.

Жильцов квартир, расположенных выше шестого этажа, внутрь пока не пускают. Здесь ведутся следственные действия. По предварительным оценкам, ремонт может занять до трех месяцев.

«Важно оперативно оказать максимальную помощь всем», - подчеркнул на заседании правительства губернатор Андрей Воробьев. После происшествия он прибыл в больницу к пострадавшим и в пункт размещения жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».