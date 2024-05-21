Жителей Подольска наградили за спасение людей из упавшего в Мойку автобуса
Жителей городского округа Подольск наградили за спасение пострадавших после дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Петербурге. Недавно общественный транспорт протаранил ограждение моста и упал в реку Мойку.
Трагедия случилась 10 мая на глазах жителей подмосковного Подольска Олега и Матвея Титуниных, которые отправились на речную прогулку в Петербурге. Отец и сын в числе первых спасали пострадавших.
«Мои первые слова были, я сказал капитану лодки, чтобы мы сразу подплывали к этому автобусу. Он затонул за 2-3 секунды. Он уже был без лобового стекла, выбил его, пока сносил столбы», - рассказал Матвей Титунин.
Автобус проломил ограждение Поцелуева моста, упал в реку и начал тонуть. В нем находились 21 пассажир, девять из них подняли спасатели, лишь некоторые выбрались самостоятельно. Всего погибло семь человек. Олег спас дедушку, который в аварии потерял свою жену.
«Мы спасли, вытащили из воды дедушку 64-летнего, я за одежду вытащил на катер, а сын с ним поговорил, чтобы он не молчал и не впал в какое-то другое состояние», - поделился Олег Титунин.
Семью Титуниных наградил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он вручил им знак отличия «За доблесть в спасении». Другую награду в Подольске отец и сын получили от главы города Григория Артамонова.
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