Жителей Подмосковья призвали поддержать фермерское хозяйство «Шульгино» на всероссийском конкурсе
Фермерское хозяйство «Шульгино» из городского округа Волоколамск участвует в национальном органическом конкурсе. Предприятие борется за победу в номинации «Народный органический бренд», и жители Подмосковья могут поддержать его своим голосом.
Голосование проходит с 20 февраля по 21 марта на сайте Роскачества.
«Номинация „Народный органический бренд“ представлена 23 производителями из 19 регионов России. Важно поддержать нашего подмосковного представителя - это органическое многопрофильное фермерское хозяйство, которое разводит крупный рогатый скот, производит экологически чистое молоко, а также выращивает зерновые, семечковые, бахчевые и косточковые культуры, овощи», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
Награждение победителей состоится 12 апреля на выставке «Россия».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».