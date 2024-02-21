Жителей Подмосковья призвали поддержать фермерское хозяйство «Шульгино» на всероссийском конкурсе

Посетители и работники МФЦ Реутова могут обмениваться книгами с помощью специального стеллажа для буккроссинга. Любой желающий может оставить прочитанную книгу, а взамен взять любую понравившуюся, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Приобщиться к модному течению по книгообмену может любой желающий. Для этого необходимо пересмотреть домашние книжные полки, собрать все, что больше не планируется перечитываться, и отправиться в МФЦ», - пояснил директор МФЦ городского округа Реутов Виктор Митрохин.

Стеллаж установили в МФЦ по адресу: Реутов, улица Победы, 7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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