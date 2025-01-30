Жителей Подмосковья призвали не тревожить проснувшихся из-за оттепели ежей

Нельзя точно сказать, проснутся ли ежи на фоне аномального тепла. Возможно, животные адаптируются к климатическим изменениям и будут спать до наступления более холодной погоды.

Обычно ежи зимуют с октября по апрель. Они выбирают для сна норки под хозяйственными постройками, заросли кустарников или места под кучей веток. В период спячки все процессы в организме животного замедляются, а температура тела падает до двух градусов. Иногда ежи могут просыпаться во время зимовки, но затем снова засыпать. Из-за потепления это происходит все чаще.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья рекомендует не трогать ежей, если встретите их во время зимней оттепели. Даже если животное вышло из спячки, оно сможет найти место для дальнейшего сна, но если его потревожить, то еж уже не заснет. Без возможности уйти в спячку и без пропитания он может погибнуть, особенно если морозы вернутся.