30 января 2025, 14:57

Жителей Подмосковья призвали не тревожить проснувшихся из-за оттепели ежей

Министерство экологии и природопользования Московской области
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Аномальное потепление в Подмосковье может привести к тому, что ежи выйдут из зимней спячки раньше положенного времени. Минэкологии призвало не беспокоить животных в этот уязвимый период, это может быть опасно для их жизни.

Нельзя точно сказать, проснутся ли ежи на фоне аномального тепла. Возможно, животные адаптируются к климатическим изменениям и будут спать до наступления более холодной погоды.

Обычно ежи зимуют с октября по апрель. Они выбирают для сна норки под хозяйственными постройками, заросли кустарников или места под кучей веток. В период спячки все процессы в организме животного замедляются, а температура тела падает до двух градусов. Иногда ежи могут просыпаться во время зимовки, но затем снова засыпать. Из-за потепления это происходит все чаще.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья рекомендует не трогать ежей, если встретите их во время зимней оттепели. Даже если животное вышло из спячки, оно сможет найти место для дальнейшего сна, но если его потревожить, то еж уже не заснет. Без возможности уйти в спячку и без пропитания он может погибнуть, особенно если морозы вернутся.

Животные Экология
30 января 2025, 16:58
Мастер-класс по уходу за новорожденными прошел в Балашихе
пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихинском роддоме состоялся мастер-класс по уходу за новорожденными, организованный партийцами в рамках инициативы «Сестринское дело». Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова приняла активное участие в мероприятии, которое прошло с целью повышения медицинской грамотности среди молодых матерей.

Мастер-класс провел врач-неонатолог Денис Аксенов, который поделился своим обширным опытом и практическими знаниями с участниками.

Участницы мероприятия получили не только теоретические знания, но и возможность отработать практические навыки под руководством опытного специалиста. Инициатива партии «Единая Россия» «Сестринское дело» продолжает свою работу, направленную на создание благоприятных условий для молодых семей и улучшение уровня медицинской грамотности населения.

Такие мероприятия подчеркивают важность поддержки и образования для молодых родителей, способствуя формированию уверенности в своих силах и знаний о том, как заботиться о новорожденных. Это, в свою очередь, способствует созданию здоровой и гармоничной среды для развития детей.

Роддома Балашиха
30 января 2025, 16:57
Развитие транспортной инфраструктуры и медицины обсудили в Балашихе
пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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На недавней встрече с трудовым коллективом фабрики «Палитра», расположенной в Железнодорожном, обсуждались важнейшие вопросы, касающиеся здравоохранения, транспортной инфраструктуры и реконструкции дорог. В мероприятии принимали участие заместители главы города и председатель Совета депутатов Геннадий Попов.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что одной из ключевых тем стало развитие транспортной инфраструктуры в связи со строительством новой больницы в Ольгино.

«Мы подробно обсудили все этапы проекта и его значимость для местных жителей», - добавил Юров.

В рамках улучшения транспортной инфраструктуры запланирована реконструкция Носовихинского шоссе, а также расширение основных магистральных улиц в Железнодорожном. Эти изменения направлены на обеспечение беспрепятственного проезда по городу, и жители смогут увидеть результаты уже в ближайшее время.

Кроме того, по поручению Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи с жителями в формате «выездной администрации». Участие начальников управлений и руководителей управляющих организаций позволяет гражданам напрямую обращаться к профильным специалистам, что значительно упрощает процесс получения информации и решения проблем.

Здравоохранение Дороги Балашиха
30 января 2025, 16:48
Глава Балашихи рассказал о модернизации транспортной системы округа
пресс-служба Мособлдумы
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Глава Балашихи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров представили планы по модернизации транспортной системы округа на встрече с жителями, которая проходила в формате «Открытой трибуны». Мероприятие возглавляли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев.

Глава округа подчеркнул, что правительство региона активно поддерживает компанию «Мострансавто», в том числе за счет приобретения новых автобусов. В 2024 году на маршруты Балашихи вышли 33 новых автобуса, что значительно улучшает качество обслуживания.

«Общественный транспорт является нашим приоритетом. В 2023–2024 годах мы получили множество обращений от жителей по поводу работы коммерческих перевозчиков, включая качество автобусов и нарушения со стороны их сотрудников. Теперь мы изменяем подход и делаем ставку на государственного перевозчика - компанию „Мострансавто“, - отметил Юров.

Сотрудничество с «Мострансавто» позволяет расширять количество маршрутов с регулируемыми тарифами, что дает жителям возможность пользоваться льготными проездными условиями. Доля автобусов, работающих по таким тарифам, увеличилась на 20%.

Сергей Юров также сообщил о проведенной аналитике обращений и проверке пассажиропотока на остановках. В результате были изменены классность и количество автобусов на отдельных маршрутах, а также схемы движения по шести маршрутам, проходящим через новые районы Железнодорожного. Для корректировки схем были привлечены инициативные жители, а совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области пересмотрены межрегиональные маршруты.

Работы по модернизации транспортной системы Балашихи продолжатся и в 2025 году. В рамках строительства многофункциональной больницы в южной части города запланирована модернизация дорожной сети, включая реконструкцию улиц Шестая, Струве и Пролетарская, а также строительство центрального участка улицы Главной. Это обеспечит удобный подъезд к новой больнице, а маршруты общественного транспорта будут изменены с учетом заезда к медицинскому учреждению, при необходимости будут добавлены новые автобусы.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей Балашихи и предвещают позитивные изменения в транспортной инфраструктуре города. Работа по модернизации продолжится, и власти обещают активно вовлекать граждан в обсуждение изменений.

Сергей Юров Автобусы Балашиха
30 января 2025, 16:47
Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась со студентами университета просвещения
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Студенты Государственного университета просвещения посетили администрацию городского округа Мытищи. Встреча старшекурсников с главой округа Юлией Купецкой прошла в формате открытого диалога, где обсуждались актуальные проекты, перспективы развития округа и будущие профессии молодых специалистов.

Будущие управленцы из разных городов проявили интерес к ключевым вопросам социально-экономического развития региона. Они задавали вопросы о планах по улучшению городской инфраструктуры, решении актуальных проблем округа и реализации новых проектов, которые могут повлиять на жизнь местных жителей.

Юлия Купецкая подчеркнула, что администрация всегда открыта для молодых специалистов, желающих внести свой вклад в развитие региона. Она отметила важность знакомства студентов с работой госслужбы и возможностью выбрать для себя подходящее направление.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов также поддержал инициативу студентов и напомнил, что в каждой сфере деятельности есть шанс проявить себя. Он призвал ребят ответственно подойти к выбору будущей профессии, ведь именно им предстоит формировать будущее страны.

Мытищи Студенты

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