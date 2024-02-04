Жителей Подмосковья пригласили прокатиться на лыжной трассе в Серпухове

Жители Шатуры почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В День воинской славы они собрались у памятника-обелиска и выразили свою глубокую признательность и уважение к подвигу солдат.

Этот день стал особенно важным для всех собравшихся, они вспоминали героев Сталинградской битвы - одной из самых кровопролитных и решающих сражений Второй мировой войны.

«День воинской славы - это возможность почтить память героев и выразить им благодарность. Это день единения всех граждан вокруг общих ценностей и принципов, которые делают нашу страну сильной», - подчеркнула заместитель главы Шатуры Ирина Ваврик.

Она также выразила надежду, что подобные мероприятия помогут сохранить память о подвигах предыдущих поколений и будут стимулом для новых подвигов.

После официальной церемонии и возложения цветов, горожане остались у вечного огня, чтобы вспомнить своих близких, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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