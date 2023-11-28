28 ноября 2023, 20:39

Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за стенд региона на выставке «Россия»

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На сайте выставки-форума «Россия» проходит голосование за лучший стенд. Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за стенд своего региона. Для этого следует зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область, отметить галочками номинации и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать».

На форуме представили 89 субъектов. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне. Он полностью цифровой и мультимедийный, а аудиогид говорит голосом актера Сергея Безрукова.

«Одна из центральных локаций стенда - интерактивная игра-стратегия, построенная на принципах работы Центра управления регионом и платформы обратной связи с жителями „Добродел“», - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Помимо игры-симулятора на стенде можно встретить три двери, ведущие к видеокапсулам с эффектом присутствия. В 3D-формате можно виртуально побывать на предприятиях «Метровагонмаш», «Тонар», в музее «Новый Иерусалим» и других учреждениях и парках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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На сайте выставки-форума «Россия» проходит голосование за лучший стенд. Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за стенд своего региона. Для этого следует зарегистрироваться на портале , выбрать на карте Московскую область , отметить галочками номинации и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать».

Выставка-форум «Россия»
28 ноября 2023, 20:28
Съезд терапевтов в Подмосковье соберет более 3 тысяч специалистов
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В Московской области 29 и 30 ноября пройдет съезд терапевтов и врачей смежных специалистов «Достижения современной медицины жителям Подмосковья. Организатором выступит МОНИКИ. В форуме примут участие свыше трех тысяч специалистов, еще 2,5 тысячи — онлайн.

Помимо терапевтов в съезде поучаствуют кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи и другие медики из Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края, Якутии, а также Франции, Германии, Италии, Португалии, США и других стран.

«Съезд терапевтов важен, потому что на одной площадке собираются лидеры мнений, эксперты и врачи, которые в своей работе нуждаются в реализации всех последних тенденций и клинических практик. Поэтому это уникальная возможность получить новые знания из первых рук, оценить ее и начать внедрять ее уже на следующий день», - рассказала замдиректора МОНИКИ и декан факультета усовершенствования врачей Татьяна Чернявская.

По ее словам, терапия включает в себя много направлений. Очень много вопросов, с которыми доктор сталкивается каждый день, будут обсуждаться в свете клинических рекомендаций и основных достижений науки на одной площадке.

«Медицина всегда являлась коллегиальным собранием. И только в дискуссии врачей и разных экспертов рождается истина с точки зрения тактики лечения и обследования пациентов», - добавила Чернявская.

МОНИКИ выбрали площадкой для проведения мероприятия не случайно. Это институт с 250-летней историей, одно из самых опытных и старых медицинских организаций в Москве и в стране. Более 100 лет в нем обучают врачей различных специальностей. Более 10 тысяч врачей ежегодно проходят курсы повышения квалификации в стенах МОНИКИ. Также каждый год институт проводит свыше 250 научных конференций.

«Как правило, на площадках конгресса обсуждаются последние новости из доказательной медицины и последние новости законодательства. Поэтому проведя здесь два образовательных дня и подключаясь дистанционно к процессу обучения в рамках этого конгресса, каждый врач получит самое новое, что необходимо в его ежедневной практике», подытожила Чернявская.

Для участия в форуме следует зарегистрироваться на по ссылке.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Врачи
28 ноября 2023, 19:44
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 28 ноября оценили в 6 баллов
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Во вторник вечером, 28 ноября, пробки на дорогах в Московской области оценили в шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Ярославском, Киевском, Дмитровском и Каширском шоссе, на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
28 ноября 2023, 19:29
Учения под контролем главы МЧС прошли на федеральной трассе в Подмосковье
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Под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова на трассе М-11 «Нева» прошли учения. Их провели на территории Подмосковья, а также столицы, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и Санкт-Петербурге.

«На одной из основных автомобильных магистралей нашей страны важно обеспечить безопасность дорожного движения и минимизировать риски возникновения аварий, особенно в осенне-зимний период. В случае необходимости мы должны оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы», - рассказал Куренков.

На 97-м километре ФАД М-11 в Клину отработали ликвидацию заторов из-за ДТП вследствие гололедицы. В пробке встали около тысячи машин, 200 грузовиков и 40 автобусов. К учениях привлекли силы «Мособлпожспаса», аварийно-спасательные формирования Клина и Солнечногорска.

В мероприятии принял участие 71 человек и 33 спецмашины. Поставленные адачи выполнили.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели МЧС РФ
28 ноября 2023, 19:26
«Россети» начали реконструкцию магистральной ЛЭП в Подмосковье
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Энергетики приступили к реконструкции кабельно-воздушной линии электропередачи «Пахра — Ступино». Эта магистральная ЛЭП обеспечивает электроснабжение городского округа Ступино и особой экономической зоны «Ступино Квадрат», сообщила пресс-служба «Россетей».

В рамках реконструкции специалисты заменят более 70 металлических решетчатых опор. На их месте появятся новые конструкции, разработанные в России. Стоимость замены ЛЭП составит 332 миллиона рублей.

Современные опоры обладают высокой прочностью и могут выдерживать порывы ветра более 30 метров в секунду. Благодаря конструктивным особенностям ЛЭП упростят процесс их монтажа - для перевозки секций не придется использовать длинномерную технику.

Протяженность магистрали «Пахра - Ступино» составляет 60,2 километра. Она снабжает электроэнергией более 120 тысяч жителей городского округа, а также индустриальную площадку «Ступино-Квадрат».

Ранее специалисты «Россетей» заменили шесть трансформаторов в Солнечногорске. Энергетики реконструировали воздушную линию, которая обеспечивает подачу электричества в деревни Ложки, Гончары и Пешки.

Электричество Ступино

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