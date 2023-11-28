Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за стенд региона на выставке «Россия»

На форуме представили 89 субъектов. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне. Он полностью цифровой и мультимедийный, а аудиогид говорит голосом актера Сергея Безрукова.

«Одна из центральных локаций стенда - интерактивная игра-стратегия, построенная на принципах работы Центра управления регионом и платформы обратной связи с жителями „Добродел“», - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Помимо игры-симулятора на стенде можно встретить три двери, ведущие к видеокапсулам с эффектом присутствия. В 3D-формате можно виртуально побывать на предприятиях «Метровагонмаш», «Тонар», в музее «Новый Иерусалим» и других учреждениях и парках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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На сайте выставки-форума «Россия» проходит голосование за лучший стенд. Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за стенд своего региона. Для этого следует зарегистрироваться на портале , выбрать на карте Московскую область , отметить галочками номинации и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать».