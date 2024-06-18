Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к акции «Свеча памяти»

Участники акции также могут просмотреть интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Уже сейчас на сайте доступны более 60 видеороликов с воспоминаниями о войне от блокадников и фронтовиков.

Кроме того, на сайте акции можно сделать пожертвования. Все собранные средства направят на медицинскую помощь нуждающимся ветеранам.

В 2023 году неравнодушные граждане зажгли более 500 тысяч виртуальных свечей, а также собрали порядка 1,5 миллиона рублей, которые были переданы на поддержку ветеранов.

Фонд «Память поколений» уже восемь лет помогает ветеранам, предоставляя им слуховые аппараты, коляски и другие необходимые вещи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».