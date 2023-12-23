Жителей Подмосковья пригласили принять участие во флешмобе «Автоелочка 2024» в Раменском

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Всего подготовили три заезда, первый из которых стартует в 16:30. Организаторы обещают, что праздник подарит множество приятных впечатлений, а его участников встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Гостей также ждет детский футбол, аниматоры в ростовых куклах, фотозона, а также специальная программа от организаторов. Всех участников наградят ценными подарками.

После праздника жители и гости Подмосковья смогут выпить вкусного чая, приготовленного в самоваре, а также угоститься вафлями.

«И самое главное - мы соберемся вместе для построения огромной Елки из автомобилей!» - подчеркивают организаторы.

Отметим, что вся программа флешмоба пройдет на специально расчищенной и освещенной площадке «Сатурн». С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Подмосковье на новогодние праздники.

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