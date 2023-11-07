Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тренировке ДЭГ

Общероссийская тренировка по электронному голосованию проходит на федеральной платформе ДЭГ во всех регионах России, за исключением города Москва. Принять участие могут все желающие граждане РФ, достигшие совершеннолетия.

Для участия в тренировке также необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг, сопоставленную с регистром избирателей ЦИК России. Подать заявки можно до 14 ноября 2023 года. Все подробности о мероприятии можно узнать на сайте.

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