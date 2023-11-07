Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тренировке ДЭГ
Жителей Московской области пригласили поучаствовать в тестировании федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проверка работоспособности системы пройдет с 15 по 17 ноября.
Общероссийская тренировка по электронному голосованию проходит на федеральной платформе ДЭГ во всех регионах России, за исключением города Москва. Принять участие могут все желающие граждане РФ, достигшие совершеннолетия.
Для участия в тренировке также необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг, сопоставленную с регистром избирателей ЦИК России. Подать заявки можно до 14 ноября 2023 года. Все подробности о мероприятии можно узнать на сайте.
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