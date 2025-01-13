Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в зимнем учете водоплавающих птиц

Орнитологи отмечают, что учет птиц стал важным событием из-за изменения климата. Все больше особей отказываются от миграции из-за незамерзающих водоемов и подкормки людьми.

Чаще всего эту процедуру проводят специалисты, однако более полными результаты делает участие любителей природы и бердвотчеров.

«Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое значение для экологов, поскольку данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами состояния водоемов, водно-болотных угодий и других экосистем», - отметили в министерстве.

Куратором акции стал Союз охраны птиц России. На сайте ведомства опубликован список координаторов, которые могут помочь участникам акции. Узнать об этом подробнее можно по ссылке.

Результаты наблюдений также можно направить на электронную почту Союза охраны птиц России rbcu1993@mail.ru с пометкой темы «Серая шейка».