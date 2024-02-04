04 февраля 2024, 15:28

Жителей Подмосковья пригласили посетить живописную экотропу в Пущине

Unsplash
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Смотровая площадка на Парковой улице по праву считается одним из самых популярных мест для прогулок в Пущине. Здесь пролегает оборудованная экотропа, с которой открывается живописный вид на Оку и Приокско-Террасный заповедник.

Путешествие по Экотропе начинается у храма Михаила Архангела, проходит через заказник «Карстовый» и заканчивается у водопада. Протяженность данного маршрута составляет примерно четыре километра, а для его прохождения потребуется около двух часов.

Во время прогулки по маршруту можно посетить такие достопримечательности, как древнее Тешиловское городище и археологический памятник Селище Пущино. Экотропа также ведет к месту, откуда открывается потрясающий вид на долину Оки. Оно идеально подходит для того, чтобы насладиться подмосковными закатами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Пущино
04 февраля 2024, 14:49
Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера» прошла в Шатуре
Мартыненко Михаил
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Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера» прошла в библиотеке на проспекте Борзова в Шатуре. Она собрала множество поклонников творчества Джоан Роулинг.

Посетители библиотеки окунулись в мир магии и волшебства, представленный в книгах. Для них провели конкурсы, викторины и игры, которые позволили зрителям почувствовать себя частью волшебного мира Гарри Поттера.

«Всемирный день Гарри Поттера в нашей библиотеке стал увлекательным праздником для всех фанатов и прекрасным событием, способствующим развитию культуры чтения и воображения. Такое мероприятие позволяет зажечь огонь в сердцах молодых поколений, вдохновить их на чтение», - рассказала библиотекарь Анна Каналина.

«Книжная ночь Гарри Поттера» показала, что книги о юном волшебнике не теряют своей актуальности и после многих лет с момента первой публикации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

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Шатура Гарри Поттер
04 февраля 2024, 14:34
Свыше 100 встреч с представителями бизнес-сообществ прошло в Химках в 2023 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В течение 2023 года Торгово-промышленная палата Московской области в городском округе Химки провела свыше 100 встреч с представителями местных бизнес-сообществ. Мероприятия были направлены на оказание консультационной поддержки предпринимателям, а также на помощь в развитии и реализации стартапов и различных бизнес-проектов.

Основной задачей Торгово-промышленной палаты является объединение усилий предпринимателей для совместного решения профессиональных задач. В этом направлении ведется сотрудничество не только с представителями бизнеса, но и с городской администрацией, налоговой службой, прокуратурой и другими контрольно-надзорными органами.

«За прошлый год мы решили свыше 50 вопросов, поступивших от наших предпринимателей. Вместе с коллегами помогаем компаниям развиваться, работаем с сертификацией. Кроме того, содействуем предпринимателям в демонстрации их продукции на площадках в экспоцентрах и организации выставочных мероприятий», - поделился депутат городского округа Химки и руководитель местного отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Артур Каримов.

Для удобства предпринимателей и жителей города в Химках функционирует Единый центр бесплатной юридической помощи. Центр проводит прием граждан с 10:00 до 14:00 каждую пятницу и предоставляет широкий спектр юридических услуг. Помимо этого, местные предприниматели могут получить поддержку и консультации по правовым вопросам через центр «Мой бизнес».

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Химки Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
04 февраля 2024, 14:21
Новую школу на 1,1 тысячи мест в 5-м микрорайоне Жуковского достроят к сентябрю
Дмитрий Павлов
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Учащиеся школы № 10 в Жуковском переедут в строящееся здание новой школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, в 5-м микрорайоне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Жуковского Борис Аубакиров.

Четырехэтажное здание общей площадью более 16,8 тысячи квадратных метров будет состоять из секций-блоков начальной школы на 400 учащихся, а также основной и старшей школы на 700 учеников. В школе будет два спортивных зала с раздевалками, душевыми и тренерскими, актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями, библиотечно-информационный центр, пищеблок и многое другое.

«Открыть новую школу в 5-м микрорайоне, строительство которой началось в начале прошлого года, мы планируем уже 1 сентября 2024 года. Знаю, что у многих жителей города возникает вопрос о том, кто будет учиться в новом здании. Отвечаю. В новое здание, которое сейчас строится, переедет школа № 10», - написал Борис Аубакиров.

Мест в новой школе хватит всем детям, проживающим в 5-м микрорайоне. При этом те, кто сейчас учится в школе № 10, смогут выбрать: или продолжить учебу в родной школе, или перейти в другую, ближе к дому. В начале недели глава Жуковского провел очередной осмотр стройплощадки новой школы на 1,1 тысячи мест и лично убедился в качестве работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Жуковский
04 февраля 2024, 14:08
Глава Воскресенска провел выездную встречу с жителями в Белоозерском
Unsplash
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Очередная выездная администрация под руководством главы округа прошла в Белоозерском. Основная масса обращений традиционно затронула сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В этот раз на встречу пришло много жителей. Их обращения зафиксировали в письменном виде и передали профильным специалистам. Жители затронули проблемы теплоснабжения квартир, благоустройства территорий, а также медицинского обслуживания.

«Очень много житейских вопросов - вопрос получения жилья, вопрос по соседям, которые не пускают в квартиру. Кому-то мы даем правовые решения, в основном сразу определяемся по датам, когда выйдем, когда поможем, когда сделаем. Будем здесь работать до последнего жителя, пока на все вопросы не ответим», - подчеркнул глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В ходе выездной администрации жители всегда могут проконсультироваться по интересующему вопросу и высказать предложения по улучшению качества жизни в городе. В следующий раз глава Воскресенска планирует встречу с жителями села Косякова.

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Благоустройство Воскресенск

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