Жителей Подмосковья пригласили посетить живописную экотропу в Пущине

Путешествие по Экотропе начинается у храма Михаила Архангела, проходит через заказник «Карстовый» и заканчивается у водопада. Протяженность данного маршрута составляет примерно четыре километра, а для его прохождения потребуется около двух часов.

Во время прогулки по маршруту можно посетить такие достопримечательности, как древнее Тешиловское городище и археологический памятник Селище Пущино. Экотропа также ведет к месту, откуда открывается потрясающий вид на долину Оки. Оно идеально подходит для того, чтобы насладиться подмосковными закатами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области появятся семь новых лесопарков.

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