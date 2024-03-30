Жителей Подмосковья пригласили посетить старинный особняк И. Е. Федорова в Химках

В начале XX века в Химках было построено множество загородных особняков. Однако под воздействием изменений и реформ большая часть дачных построек была уничтожена. Тем не менее, некоторые объекты культурного наследия продолжают стоять на своих местах, включая старинную дачу - уникальный деревянный особняк.

Этот дом раньше принадлежал Герою Советского Союза, летчику-испытателю из НПО Лавочкина Ивану Федорову (1914-2011). Иван принимал участие в Гражданской войне в Испании, где сбил несколько вражеских самолетов. За его необыкновенную меткость испанцы дали ему прозвище «Красный дьявол».

После Великой Отечественной войны, в 1948 году, он был удостоен звания Героя за испытание - летчику удалось превзойти скорость звука на самолете ЛА-176. Используя деньги, заработанные в ходе испытаний и во время войны, Иван приобрел дореволюционный особняк, который по сей день находится в центре городского округа.

На данный момент старинный особняк разделен на три квартиры. Внешний вид здания почти не изменился со времени его постройки. Сегодня любой желающий может прогуляться по Пролетарской улице в Химках и увидеть архитектурные великолепия прошлого, которые до сих пор радуют горожан и гостей особой атмосферой истории.

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