Жителей Подмосковья пригласили посетить спектакль-путешествие по Зарайску 11 ноября

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru публикуется вся актуальная информация о событиях, которые проводятся для жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, всех участников спектакля ждет путешествие по разным локациям города. Во время мероприятия гости смогут погрузиться в историю и насладиться визуальными картинами, которые артисты создадут специально для них.

Показ спектакля пройдет 11 ноября. Для того, чтобы посетить мероприятие необходимо пройти регистрацию на сайте. Отметим, что количество мест ограничено.