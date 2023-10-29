Жителей Подмосковья пригласили посетить спектакль-путешествие по Зарайску 11 ноября
Фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим» в городском округе Зарайск продолжится спектаклем-прогулкой по городу. Серию необычных мероприятий подготовили представители творческого сообщества МИРА.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru публикуется вся актуальная информация о событиях, которые проводятся для жителей региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, всех участников спектакля ждет путешествие по разным локациям города. Во время мероприятия гости смогут погрузиться в историю и насладиться визуальными картинами, которые артисты создадут специально для них.
Показ спектакля пройдет 11 ноября. Для того, чтобы посетить мероприятие необходимо пройти регистрацию на сайте. Отметим, что количество мест ограничено.