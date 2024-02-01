01 февраля 2024, 21:03

Жителей Подмосковья пригласили посетить парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове

Министерство благоустройства Московской области
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Жителей и гостей Московской области пригласили посетить самый спортивный парк Подмосковья, расположенный в Одинцове. Для гостей там подготовили лыжные трассы и центры проката инвентаря.

В парке имени Ларисы Лазутиной лыжня оборудована круглосуточным освещением, теплыми раздевалками, туалетами и душевыми. Кроме того, для удобства посетителей открыты кафе и работает бесплатная парковка. Помимо катания на беговых лыжах, здесь можно найти совместные развлечения для детей и взрослых.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что в Московской области организовали работу 52 лыжных трасс. Протяженность 13 из них превышает пять километров.

«Например, в парке имени Ларисы Лазутиной на 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке на 5,3 километра. Там можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», - рассказал Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список обновляется ежедневно.

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Парки
01 февраля 2024, 21:23
Фестиваль робототехники «Робофест» прошел в Луховицах
Unsplash
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Соревнование школьников по робототехнике состоялось в Луховицах. В мероприятии приняли участие 14 команд из Луховиц, Коломны и Зарайска.

Участники соревновались в «робофутболе» и гонках на маленьких болидах.

На непростой трассе первым финишировал Матвей Кострюков. В прошлом году в гонках он занял второе место.

Кроме соревнований для школьников организовали увлекательный квест. Ребята проходили станции на знание истории роботехники, разгадывали ребусы, программировали и даже увидели вальс в исполнении умных машин. В финале для учеников устроили мастер-классы и продемонстрировали полет дронов.

«Робототехника она нас окружает практически во всех направлениях и мы решили не отставать от общемировой тенденции и детишек как можно раньше 5-6 класс приучать быть готовыми к будущему», - отметил глава городского округа Сергей Тимохин.

Победителем фестиваля стала команда школы № 1. Ребятам вручили переходящий кубок, грамоты и сладкие подарки.

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Роботы Луховицы
01 февраля 2024, 21:22
Объекты возле магистралей в Лосино-Петровском приведут к единому стандарту
Unsplash
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На территории городского округа Лосино-Петровский выявлено восемь объектов, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства. Они расположены на вылетной магистрали — Щелковское шоссе.

При проверке торговых объектов внимание уделяют соблюдению земельного законодательства и техническим условиям на присоединение к автомобильной дороге. Важен архитектурный облик. Особое внимание к рекламным конструкциям.

С собственниками земельных участков по каждому объекту составлена и подписана дорожная карта. В течение текущего года недостатки устранят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Благоустройство Лосино-Петровский
01 февраля 2024, 19:51
Глава Сергиева Посада Акулов ответил на вопросы жильцов треснувшего дома в Пересвете
Telegram-канал главы Сергиево-Посадского городского округа
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Эксперты признали треснувший дом № 7 на Октябрьской улице в Пересвете не аварийным, здание подлежит капитальному ремонту. Об этом рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов на встрече с временно переселенными жителями.

Кроме того, у жильцов треснувшего дома возникли вопросы о том, как они могут забрать свои вещи, поскольку сейчас вход в подъезд находится под охраной.

«Пройти внутрь можно в сопровождении сотрудника МЧС по утвержденному графику», - добавил Дмитрий Акулов.

В заключение он рассказал, что сейчас администрация решает вопрос с ресурсоснабжающими организациями о том, чтобы освободить людей от оплаты коммунальных услуг с 30 января.

«Следующую встречу с жителями планируем провести с подрядчиком капремонта после составления сметы, чтобы люди смогли ознакомиться с перечнем работ и сроками», - подытожил глава городского округа.

Ранее специалисты подмосковного главка МЧС проверили устойчивость здания при помощи мобильного диагностического комплекса «Струна».

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Он подчеркнул, что для принятия дальнейших решений о судьбе дома, необходимо было получить заключение строителей.

«Главный вывод экспертов: здание не аварийное и подлежит капитальному ремонту. Все детали, перечень работ будем согласовывать с Фондом капремонта и собственниками комнат. Когда будет готов проект, тогда будут понятны и сроки», - указал глава городского округа в своем Telegram-канале.

Всем, кто проживает в гостиницах или хостелах, предоставят комнаты в муниципальном маневренном фонде. Он будет предложен тем гражданам, которые зарегистрированы по данному адресу и не имею другой жилплощади. Работу по расселению завершат в ближайшие дни.

Сергиев Посад
01 февраля 2024, 19:26
Представители администрации Мытищ проверили качество уборки территорий поселка Здравница
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Администрация городского округа Мытищи регулярно проверяет качество уборки территорий на местах. Очередной выезд комиссии состоялся в поселок Здравница.

Местная управляющая компания и представители территориального управления «Пироговский» проверили содержание территории. По словам жителей, они довольны проделанной работой.

На улице Дубки в поселке Здравница шесть малоэтажных многоквартирных домов. Не всегда крупная техника имеет возможность проехать во дворы из-за запаркованности. Есть сложности и с расчисткой парковочных карманов, - сообщили представители территориального управления.

Члены комиссии призвали местных жителей предоставить доступ технике к дорогам внутри дворов, ненадолго освободив парковочное пространство.

Вопрос с очисткой дворов от снега и его вывозом будет решен до 5 февраля. Важна тесная работа жителей и управляющей компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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ЖКХ Мытищи

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