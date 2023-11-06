Жителей Подмосковья пригласили почувствовать себя операторами дронов на выставке «Россия»

В планах на следующий год открыть еще восемь таких школ в разных городах Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Его компания Air Cinema принимала участие во множестве глобальных проектов, включая съемку чемпионат мира по футболу, который состоялся в 2018 году. Кроме того, кадры используются на многих стендах выставки-форума «Россия».

Владислав Новиков подчеркнул, что при помощи специальных очков и программы симулятора можно в полной мере ощутить себя оператором дрона. По его словам, управление довольно сложное, но гости выставки с удовольствием пробуют свои силы.

«Весной этого года в Подмосковье запустили школы по управлению дронами для молодежи», - подчеркнул Владислав Новиков.