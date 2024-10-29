Жителей Подмосковья пригласили на ярмарку трудоустройства в онлайн-формате

Все предприятия гарантируют сотрудникам достойные условия. Например, Ступинская клиническая больница предоставляет служебное жилье в новом доме с возможностью приватизации через 12 лет непрерывной работы в учреждении, подъемные в сумме 500 тысяч от администрации городского округа при переезде из другого региона России и помощь в получении мест в детских садах города.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с предложениями, сравнить условия и пройти первичное собеседование с рекрутером в онлайн-формате, не покидая дома. В Минсоцразвития региона уточнили, что по итогам 2023 года Московская область занимает третье место по ситуации на рынке труда.

Онлайн-ярмарка трудоустройства состоится 31 октября с 10 до 13 часов. Принять участие можно, подключившись по ссылке.