Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую эстафету «Мои финансы»

Читайте нас в:

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, эстафета состоит из цикла мероприятий, которые пройдут в онлайн-и офлайн-форматах. Первый этап на тему семейного бюджета завершится 30 июня. Пройти тест можно по ссылке.

«Основная тема этого этапа - грамотное управление семейным бюджетом. Участники мероприятия узнают, как вести бюджет семьи, ставить совместные цели и избегать конфликтов из-за финансовых вопросов», - рассказали в министерстве.

Следующий этап «Первые деньги - как управлять» пройдет с 1 июля по 30 сентября, а третий - с 1 октября по 20 декабря.

На сайте доступно более 30 образовательных материалов. Это лекции, карточки, буклеты и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».