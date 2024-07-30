Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский фестиваль «Яблоко от яблони»
Ежегодный Всероссийский фестиваль «Яблоко от яблони» пройдет 19 августа. Мероприятие проведут в рамках социально-экологического проекта «Связь поколений».
Для гостей фестиваля «Яблоко от Яблони» проведут тематические, патриотические, творческие, спортивные и кулинарные мероприятия.
Напомним, в 2023 году к проекту «Связь поколений» присоединилось свыше 260 организаций из 63 регионов России. В рамках проекта проводятся такие мероприятия, как акция «Сад Связь поколений» и фестиваль «Яблоко от Яблони». Мероприятия поддерживают министерства, региональные власти, ветеранские организации, а также учреждения культуры и спорта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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