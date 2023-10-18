Жителей Подмосковья пригласили на военно-патриотический диктант по знаниям истории

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Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, на выполнение 50 заданий будет отведено 60 минут. Участники ответят на вопросы об истории России, сражениях, вооружении, победах и героях, а также о военных событиях и полководцах.

Часть заданий будет посвящена государственной символике, достижениях России в науке, искусстве, спорте и других направлениях.

Чтобы поучаствовать в диктанте, нужно пройти регистрацию по ссылке и зайти в личный кабинет к началу мероприятия - в 10:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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